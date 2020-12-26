Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным Джорджа Блейка

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия Ивановича Блейка», — обратился российский лидер к родным и близким разведчика.

Путин отметил, что вклад Блейка в обеспечение стратегического паритета и сохранение мира на планете трудно оценить в полной мере. Разведчик посвятил свою жизнь трудной и напряженной работе.

«Светлая память об этом легендарном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Первым о смерти 98-летнего Джорджа Блейка сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Иванов.

«Пришло горькое известие — не стало легендарного Джорджа Блейка», — сказал он.

Политолог Армен Гаспарян в беседе с телеканалом «Царьград» назвал 2020-й проклятым годом. Так он отреагировал на смерть советского разведчика.

Как напомнило Ura.ru, Джордж Блейк работал в британской разведке MI6, где занимался вербовкой агентов в Восточной Европе. По личным убеждениям он перешел на сторону советских спецслужб, за что его осудили на 42 года тюрьмы. Через пять лет он сбежал из тюрьмы при помощи других заключенных. Всю свою жизнь Блейк оставался убежденным коммунистом. Оставшуюся часть жизни он прожил в Москве, где преподавал в академии Службы внешней разведки.