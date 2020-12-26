Советский разведчик Джордж Блейк умер на 99-м году жизни

«Пришло горькое известие — не стало легендарного Джорджа Блейка», — приводит агентство слова Иванова.

Блейк родился в 1922 году в Нидерландах. После Второй мировой войны поступил на службу в британскую разведку MI6 и вербовал для нее агентов в Восточной Европе. По личным убеждениям перешел на сторону советской разведки, за что его приговорили к 42 годам заключения в Великобритании.

Он отсидел пять лет, понял, что обменивать его не собираются, и сбежал из тюрьмы Уормвуд-Скрабс с помощью других заключенных: одного активиста ИРА и двух сторонников движения против ядерного оружия в Великобритании.

Блейк был убежденным коммунистом. Всю жизнь он прожил в Москве. Имеет звание полковника КГБ.