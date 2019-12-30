Путин направил новогодние поздравления мировым лидерам

Главы иностранных государств и правительств, а также руководители международных организаций получили поздравления с Новым годом от президента России Владимира Путина.

С наступающим праздником российский лидер поздравил и своего американского коллегу Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что на Москве и Вашингтоне лежит особая «ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности» — это уже исторически сложившаяся практика.

Российская сторона, заметил президент, выступает за то, чтобы отношения между двумя странами нормализовались, а равноправный диалог строился с учетом взаимных интересов.

Кроме того, президент РФ подтвердил Трампу приглашение на посещение Москвы в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне Владимир Путин побеседовал с Дональдом Трампом по телефону, поблагодарив его за сведения, которые помогли предотвратить в России террористические акты. Стороны договорились и впредь сотрудничать в рамках борьбы с терроризмом.