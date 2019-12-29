Путин поблагодарил Трампа за сведения о терактах в России

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Он поблагодарил его за информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.

«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России», — сообщили на официальном сайте Кремля.

Стороны обсудили вопросы из сферы взаимного интереса и договорились о дальнейшем двустороннем сотрудничестве в рамках борьбы с терроризмом.

Как отметили в Кремле, переговоры Путина и Трампа состоялись по инициативе российской стороны.

Ранее глава государства провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны договорились сотрудничать в реализации «Северного потока — 2» и оценили обмен пленными между Киевом и Донбассом.

В начале декабря директор ФСБ и председатель НАК Александр Бортников сообщил, что в течение уходящего года силовики обезвредили 78 преступных ячеек, которые планировали совершить теракты. Всего было выявлено 32 бандитов, девять главарей, а также были задержаны 41 лидер банд, 241 боевик и 606 пособников.