Путин напомнил о ядерном ударе США против Хиросимы и Нагасаки | 360°

Важное 27 октября 2022, 19:40 Путин напомнил о ядерном ударе США против Хиросимы и Нагасаки Президент Путин уличил США в контроле за Японией

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Президент Владимир Путин напомнил, что США являются единственной страной, которая дважды применила ядерное оружие по Японии. В японских учебниках не пишут правду о том, кто именно решился на подобный шаг, заявил российский лидер во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин акцентировал внимание на том, что США очень сильно контролируют Японию. Никаких причин для ядерного удара по стране у американцев в свое время не было.

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«Военной целесообразности при этом не было никакой. Разве была угроза территориального суверенитета Соединенных Штатов? Нет. Военной целесообразности тоже не было», — добавил он.

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Глава государства отметил, что в японских учебниках сейчас пишут, что это союзники нанесли ядерный удар.

«Так держат Японию, что даже в учебниках не могут написать правду. Хотя каждый год вспоминают об этой трагедии», — добавил Путин.

Президент России Владимир Путин отмечал, что лично дал указание министру обороны РФ Сергею Шойгу сообщить министрам стран НАТО о возможности провокации Украины с применением «грязной бомбы».