Путин лично попросил Шойгу предупредить коллег о провокации с «грязной бомбой» | 360°

Важное 27 октября 2022, 19:14 Путин лично попросил Шойгу предупредить коллег о провокации с «грязной бомбой» Президент Путин рассказал о поручении Шойгу предупредить Запад о «грязной бомбе»

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Президент России Владимир Путин заявил, что лично дал указание министру обороны РФ Сергею Шойгу проинформировать министров стран НАТО о возможности провокации Украины с применением «грязной бомбы». Об этом глава государства рассказал на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Это я дал указание Шойгу прозвонить всем его коллегам и проинформировать об этом. Мы не можем проходить мимо таких вещей», — отметил Путин.

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По его словам, российские спецслужбы выяснили, где примерно Украина готовит провокацию и что планирует использовать при этом остатки ядерного топлива, загруженные, например, в «Точку-У».

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«Сейчас Киев делает все, чтобы замести следы подготовки „грязной бомбы“», — заявил Путин.

При этом он считает примитивной «сегодняшнюю возню» вокруг ядерных угроз», ведь Западу нужны дополнительные аргументы для противостояния России.

Ранее Владимир Путин назвал диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — запредельным шагом. Также глава государства исключил применение ядерного оружия против Украины.