Власть 09 февраля 2024, 13:54 Путин напомнил, когда появилась Украина Президент Путин: Украины не существовало до 1922 года Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украина появилась всего 102 года назад, когда большевики начали формировать СССР. Об этом напомнил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«При формировании Советского Союза, это уже 1922 год, большевики начали формировать СССР и создали советскую Украину, которая до сих пор вообще не существовала», — рассказал российский лидер.

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В начале беседы он переспросил Карлсона: «У вас базовое образование историческое?» и, получив утвердительный ответ, решил дать «маленькую историческую справку» о том, с чего начались отношения России с Украиной и откуда она взялась. Говоря о независимости Украины, Путин отметил, что о необходимости таковой говорили уже в ХIХ веке, причем сторонники такого поворота событий настаивали на том, что у нее должны быть очень хорошие отношения с Россией.

Полное видео интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным доступно на Rutube -канале «360». Текстовая трансляция есть на сайте Кремля.