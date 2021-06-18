Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за цитирование

Президент РФ Владимир Путин отклонил законопроект, который предполагает ответственность СМИ за цитирование других изданий, если их главных редакторов невозможно установить. Об этом стало известно из картотеки на сайте Госдумы.

Законопроект был принят Госдумой 19 мая, а в начале июня получил одобрение в Совете Федерации. Он возлагал на издания полную ответственность за цитируемые публикации других СМИ, если главного редактора процитированного издания нельзя установить и привлечь к ответственности. Главных редакторов могли оштрафовать или взыскать с них компенсацию даже в случае смены работы.

Действующий закон позволяет привлекать к ответственности только первоисточник цитаты.

Путин отклонил этот закон 15 июня. Теперь Госдума должна будет повторно рассмотреть его. Так как нынешний созыв нижней палаты парламента 17 июня провел свое последнее заседание, в действующем составе Госдума уже не сможет заново рассмотреть этот документ.

Ранее Путин подписал указ о назначении даты выборов в Госдуму. Они состоятся 19 сентября.