Власть 20 декабря 2022, 14:02 Путин наградил Пушилина и Пасечника Орденами за заслуги перед Отечеством I степени Президент Путин вручил Ордена за заслуги перед Отечеством врио глав ДНР и ЛНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Временно исполняющие обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник получили от президента России Владимира Путина Ордена заслуги перед Отечеством первой степени. Торжественная церемония вручения наград прошла в Екатерининском зале Кремля.

Ордена за заслуги перед Отечеством III степени из рук президента получили временно исполняющие обязанности губернаторов Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Реклама

Награды руководители новых российских регионов получили за заслуги по защите прав и свобод жителей от агрессии украинских националистов.

Реклама

В своем обращении перед вручением наград Владимир Путин подчеркнул, что сегодня проходит чествование людей, которые внесли огромный вклад в развитие страны, проявили себя в непростое, но значимое время.

«Все ваши достижения — вдохновляющий пример для общества, для наших граждан, прежде всего, для молодежи. Своими делами и поступками вы буквально пишите историю страны, создаете фундамент для будущих прорывов и свершений», — заявил президент России.

Руководители народных республик в своих выступлениях после награждения поблагодарили президента России и всех жителей за помощь в становлении республик и вхождении в состав страны.

«Мы дома и со всем справимся. Мы вместе с Россией победим», — заявил Денис Пушилин.

Указ о награждении временно исполняющих обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также временно исполняющих обязанности губернаторов Запорожской и Херсонской областей Евгения Балицкого и Владимира Сальдо президент России Владимир Путин подписал в минувший понедельник, 19 декабря.

Также своим указом глава государства присвоил Орден за заслуги перед Отечеством I степени митрополиту Ювеналию Пояркову и почетному научному руководителю Российского федерального ядерного центра в Сарове Радию Илькаеву.