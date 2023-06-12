Подмосковье 12 июня 2023, 14:04 Участники СВО получили почетные награды на концерте ко Дню России в Подольске

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В честь Дня России в концертном зале администрации Подольска прошел праздничный концерт, который собрал большое количество зрителей разного возраста. Глава муниципалитета Дмитрий Жариков поздравил всех собравшихся с наступающим праздником и наградил участников СВО.

«Сегодня подольчане, объединившись в едином порыве, как и их предки, сражаются на передовой, рискуют своим здоровьем и жизнями, ради людей и детей Донбасса, ради будущего нашей страны. Память об их мужестве также будет передаваться в века, а их потомки будут гордиться ими», — сообщил Жариков.

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Глава округа вручил федеральные награды пяти военнослужащим. Юбилейную медаль получила ветеран Великой Отечественной войны Мария Рохлина. Знак «За заслуги перед Городским округом Подольск» Дмитрий Жариков вручил военному комиссару округа, полковнику Вадиму Мокляку.

За воинскую доблесть, проявленную при исполнении своих обязанностей, наградили начальника медицинского пункта, старший лейтенант Даниил Селезнев. Из рук главы Подольска он получил медаль «За воинскую доблесть II степени». На мероприятие военный врач пришел вместе с женой Юлией и сыном Марком.

«Кардинально отличается оказание помощи в условиях мирного времени от условий боевых действий. Наши коллеги все справляются. Соответственно, наша задача, чтобы больных было меньше», — сообщил Селезнев.

После церемонии награждения на сцену вышла группа «Пламя». Они исполнили всеми любимые старые хиты и новые композиции.

«Нам очень приятно, что сегодня в этот день, в канун Дня России мы здесь у вас в городе и мы желаем вам в первую очередь, хорошего настроения», — сообщил художественный руководитель ансамбля Валерий Белов.

Также в концерте поучаствовала группа «Республика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он заявил, что жители России ответственно и преданно служат Родине и помогают другим людям.

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