Путин и Токаев провели переговоры о взаимодействии стран
Президент России Владимир Путин связался по телефону с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Лидеры стран поговорили о сложившейся ситуации «вокруг пандемии коронавируса» и обсудили «дальнейшие шаги по борьбе с распространением этой инфекции».
«Затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что люди нарушают введенные требования безопасности.