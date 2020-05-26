Путин и Токаев провели переговоры о взаимодействии стран

Лидеры стран поговорили о сложившейся ситуации «вокруг пандемии коронавируса» и обсудили «дальнейшие шаги по борьбе с распространением этой инфекции».

«Затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что люди нарушают введенные требования безопасности.