Президент Казахстана пожаловался на нарушение карантинных норм в городах

На сложившуюся ситуацию Токаев обратил внимание в Twitter. По его словам, количество случаев заражения увеличивается из-за нарушений.

«Карантинные меры в городах не соблюдаются, что приводит к увеличению количества заражённых. Правительство, акимы областей, городов должны выправить ситуацию. Ношение масок в публичных местах, общественном транспорте является обязательным», — заявил лидер Казахстана.

Токаев отметил необходимость «принять решительные меры для защиты здоровья граждан».