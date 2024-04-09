Экология 09 апреля 2024, 09:48 Сотни человек вывезли из стремительно уходящего под воду округа в Курганской области Глава округа Панкратова: в Звериноголовском эвакуировали более 550 человек РИА «Новости»

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Вода в реке Тобол поднялась до опасной отметки, и на юге Курганской области объявили эвакуацию. Из Звериноголовского муниципального округа вывезли более 550 жителей, сообщила глава администрации Марина Панкратова в своем Telegram-канале.

«По данным на восемь часов утра в Звериноголовском округе эвакуировано 555 человек, из них в пункты временного размещения — 209 человек», — сообщила она.

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Марина Панкратова заявила, что утром 9 апреля Тобол вышел в пойму, уровень воды поднялся до 661 сантиметра. По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, река поднимется еще почти вдвое — до 1169 сантиметров. Глава округа предупредила о возможном подтоплении сел Звериноголовского, Прорывного, Озерного и Верхней Алабуги. Под водой могут оказаться 176 домов.

Уровень воды в реке Тобол поднялся на 74 сантиметра за два часа, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он призвал жителей срочно эвакуироваться.