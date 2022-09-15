Путин и Си Цзиньпин наметят ключевые направления для сотрудничества в экономической сфере на полях ШОС | 360°

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Viber Путин и Си Цзиньпин наметят ключевые направления для сотрудничества в экономической сфере на полях ШОС Политолог Светов: саммит ШОС может затмить Генассамблею ООН РИА «Новости»

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Саммит ШОС проходит в Самарканде. Туда прилетели главы крупных государств. В их числе — президент России Владимир Путин и руководитель КНР Си Цзиньпин. Мероприятие по масштабу и количеству обсуждаемых вопросов может затмить предстоящую Генассамблею ООН. Ключевые моменты для обсуждения на полях ШОС наметят лидеры России и Китая. Такое мнение в разговоре с «360» высказал политолог и журналист Юрий Светов.

«В Самарканде, во-первых, планируется прием новых членов. Во-вторых, всем, кто хотел приехать, [предоставлена] благоприятная возможность», — сказал он.

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По словам Светова, на саммите обсудят проблемы сотрудничества стран, несмотря на попытки расколоть мир санкциями и блоками.

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«[Саммит ШОС —] это не блоковая система, это встреча государств, которые видят взаимные интересы. Эти взаимные интересы хотят развивать. Прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Встреча Путина с Си Цзиньпином должна обозначить ключевые направления этого сотрудничества», — отметил политолог.

Светов предположил, что речь пойдет о том, в каких аспектах и разделах экономики будут взаимодействовать Россия и Китай. Также к диалогу могут подключаться другие государства, которым это интересно и выгодно.

«Я бы сказал, что именно благодаря приезду Си Цзиньпина и руководителей таких государств, как Индия, этот саммит в каком-то смысле затмевает предстоящую Генассамблею ООН», — заявил Светов.

Американцы, по его мнению, попытаются превратить предстоящую Генассамблею ООН в площадку для обсуждения единственной темы — Украины.

«Причем они делают все, чтобы затруднить туда прибытие делегации РФ. В нарушение установленного порядка [могут] сделать трансляцию выступления украинского президента Владимира Зеленского», — отметил собеседник «360».

Саммит ШОС начался 15 сентября в столице Узбекистана. Ранее в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не станет основной темой для обсуждения на саммите.

Президент России Владимир Путин уже начал встречи с мировыми лидерами. По последним данным, сейчас идут переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом написало РИА «Новости».

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