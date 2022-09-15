Кремль заявил, что Украина не станет основной темой обсуждения на саммите ШОС | 360°

Власть 15 сентября 2022, 10:51 Поделиться Telegram

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Viber Кремль заявил, что Украина не станет основной темой обсуждения на саммите ШОС Пресс-секретарь президента Песков: Украина не станет основной темой обсуждения на саммите РИА Новости

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Конфликт на Украине обсудят в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но этот вопрос не станет основной темой повестки. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема Украины так или иначе везде обсуждается», — сообщил Песков.

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Он уточнил, что главным на саммите будет обсуждение развития двусторонних отношений России с другими государствами, а также повышение международного авторитета ШОС.

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Также Песков ответил на вопрос о том, кто может дать Украине гарантии безопасности.

«Гарантии безопасности Украине может дать только руководство Украины, которое поймет безвыходность ситуации для нее», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что лидеры ШОС не собираются на саммите выстраивать противовес Западу.

«Никто не ставит такие задачи», — сказал он.

По его словам, все связи в ШОС выстраиваются на основе взаимного уважения к интересам друг друга, а также взаимной выгоды.

«И это скорее дружба во имя чего-то, а не против кого-то. Поэтому здесь совсем другая философия», — резюмировал Песков.

Саммит ШОС начнется в четверг, 15 сентября, в Самарканде, и продлится до 26 сентября. Российский президент Владимир Путин уже прилетел в столицу Узбекистана.

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