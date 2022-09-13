Путин объяснил проблемы с «Северным потоком» антироссийскими санкциями | 360°

Важное 13 сентября 2022, 20:10 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Путин объяснил проблемы с «Северным потоком» антироссийскими санкциями Президент Путин заявил Шольцу, что проблемы с «Северным потоком» возникли из-за санкций

Читать 360tv в

Проблемы с поставками российского газа в Европу по газопроводу «Северный поток» возникли из-за санкций Запада против РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Российский лидер дал характеристику сложившейся ситуации в европейской энергетике, сообщила пресс-служба Кремля.

Реклама

«Перебои в работе газопровода „Северный поток“ вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание», — сказано в сообщении.

Реклама

Путин напомнил немецкому коллеге, что Россия всегда была и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Страна исполняет все имеющиеся контрактные обязательства.

В правительстве Германии отмечали, что беседа президента РФ и немецкого канцлера продлилась полтора часа. Речь в ней в том числе шла о ситуации на Украине и Запорожской АЭС.

0 0 0 0 0 0