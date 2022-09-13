Путин объяснил проблемы с «Северным потоком» антироссийскими санкциями | 360°

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Путин объяснил проблемы с «Северным потоком» антироссийскими санкциями

Президент Путин заявил Шольцу, что проблемы с «Северным потоком» возникли из-за санкций

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Проблемы с поставками российского газа в Европу по газопроводу «Северный поток» возникли из-за санкций Запада против РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Российский лидер дал характеристику сложившейся ситуации в европейской энергетике, сообщила пресс-служба Кремля.

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«Перебои в работе газопровода „Северный поток“ вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание», — сказано в сообщении.

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Путин напомнил немецкому коллеге, что Россия всегда была и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Страна исполняет все имеющиеся контрактные обязательства.

В правительстве Германии отмечали, что беседа президента РФ и немецкого канцлера продлилась полтора часа. Речь в ней в том числе шла о ситуации на Украине и Запорожской АЭС.

Газ

Владимир Путин

Олаф Шольц

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