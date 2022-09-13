Путин и Шольц за полтора часа обсудили ситуацию на Украине и безопасность ЗАЭС | 360°

Мир 13 сентября 2022, 19:41 Поделиться Telegram

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Viber Путин и Шольц за полтора часа обсудили ситуацию на Украине и безопасность ЗАЭС Правительство Германии сообщило о полуторачасовой беседе Путина и Шольца РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. Беседа продлилась 90 минут, сообщил представитель правительства Германии.

Стороны обсудили обстановку на Украине и, в частности, ситуацию на Запорожской АЭС, написала газета «Коммерсант».

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Представитель правительства Германии добавил, что Шольц призвал найти дипломатическое решение конфликта с Украиной. Канцлер также указал на необходимость обеспечения безопасности ЗАЭС. В ходе разговора политики подняли тему зерновой сделки.

В пресс-службе Кремля пока не сообщили подробности переговоров Путина и Шольца. Последнее сообщение об их телефонном разговоре опубликовано 13 мая.

Тогда главы государств обсуждали ситуацию на Украине с акцентом на гуманитарных аспектах. Путин подробно изложил Шольцу логику и основные задачи спецоперации по защите народных республик Донбасса, а также сообщил о мерах по обеспечению безопасности мирных жителей.

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