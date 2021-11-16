Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Главы государств обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Инициатива беседы принадлежала армянской стороне, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе состоявшегося <…> разговора Владимир Путин и <…> Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе», — отмечено в сообщении.

Россия и Армения условились продолжить контакты на этот счет.

На восточном направлении армянско-азербайджанской границы 14 ноября произошла перестрелка. По данным Минобороны Армении, вооруженные силы Азербайджана пытались обеспечить позиционное наступление. Ситуацию удалось стабилизировать в тот же день.

Пашинян уточнял, что войска соседнего государства вторглись на армянскую территорию на одном из участков восточной границы. Уже 16 ноября республика обвинила Азербайджан в применении ракетной техники и стрелкового оружия на приграничной земле.