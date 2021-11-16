Армения обвинила Азербайджан в применении ракетной техники на границе

Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в применении ракетной техники, бронетехники и стрелкового оружия на границе двух стран. Сообщение ведомства процитировал ТАСС.

В Минобороны уточнили, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана обстреляли восточную границу Армении 16 ноября, около 13:00 (12:00 по московскому времени). Военные Армении предприняли ответные действия, чтобы предотвратить наступление.

«По состоянию на 14:00 (13:00 по московскому времени) обстановка на восточном направлении границы остается напряженной. Азербайджанские войска предприняли очередную провокацию, напав на дислоцированные там армянские посты. Противник применяет артиллерийские средства, бронетехнику и различные виды стрелкового оружия», — уточнили в Минобороны Армении.

Интенсивная перестрелка на восточном направлении армянско-азербайджанской границы в прошлый раз произошла 14 ноября. Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление. Ситуация стабилизировалась в тот же день. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 ноября подчеркнул, что войска соседней страны вторглись на территорию Армении на одном из участков восточной границы.