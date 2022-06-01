Путин и Пашинян обсудили договоренности по Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили реализацию основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров обеих стран и Азербайджана, информировали на сайте Кремля.

«Отмечена важность активизации совместной работы по обеспечению региональной стабильности, а также развитию транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

Никол Пашинян рассказал Владимиру Путину о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, с которыми общался 22 мая в Брюсселе.

Кроме того, с учетом итогов официального визита Пашиняна в Россию в апреле, в беседе были затронуты «некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня». Обе стороны выразили готовность тесно сотрудничать «в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества».

Путин также тепло поздравил Пашиняна с днем рождения.