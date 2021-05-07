Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

В пятницу между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоялся телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в Сирии. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«Затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Биньямин Нетаньяху проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева», — говорится в сообщении.

Глава российского государства и премьер Израиля также обменялись поздравлениями по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В пресс-службе Кремля отметили, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания холокоста.

Помимо этого, стороны обсудили некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Выражена готовность активизировать торгово-экономическое взаимодействие и провести в скором времени очередное заседание межправкомиссии.

Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.