Путин и Эрдоган обсудили борьбу с ковидом и конфликты

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты РФ и Турции обсудили ряд тем региональной проблематики, сообщили на сайте Кремля.

Путин и Эрдоган обсудили борьбу с распространением коронавируса, в том числе с учетом вспышки ковида в Турции. Президент России заявил о готовности наращивать сотрудничество в этом направлении. В мае начнутся поставки вакцины «Спутник V», которую в дальнейшем могут начать выпускать и на турецких предприятиях.

Лидеры отметили конструктивное взаимодействие двух стран, направленное на стабилизацию в Сирии. Путин и Эрдоган подтвердили обоюдный настрой на продвижение межсирийского диалога и продолжение борьбы с терроризмом.

Президенты также затронули ситуацию в Ливии. Они договорились и впредь поддерживать усилия Правительства национального единства по укреплению целостности страны.

В разговоре была затронута и тема урегулирования в Нагорном Карабахе. Лидеры обсудили совместную деятельность по контролю за прекращением огня.

В марте Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока АЭС в Турции.