Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию на мировом рынке нефти

Президент РФ Владимир Путин провел телефонную беседу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Стороны в том числе обсудили происходящее на мировом нефтяном рынке.

Путин и Аль Сауд позитивно оценили достигнутый уровень дружественных отношений между Россией и Саудовской Аравией, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. Акцентирована важность дальнейшей координации в рамках „ОПЕК +“», — сказано в публикации.

Российский лидер и наследный принц Саудовской Аравии отметили, что страны — участницы ОПЕК+ последовательно выполняют взятые на себя обязательства для поддержания необходимого баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей.

Стороны обменялись мнениями о положении дел в Сирии с учетом прошедшего в Тегеране саммита глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

В разговоре Путин и Аль Сауд также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на расширении взаимовыгодных торгово-экономических связей и условились продолжать контакты на различных уровнях.