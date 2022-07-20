Путин, Эрдоган и Раиси приняли совместное заявление

Президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по итогам саммита стран — гарантов астанинского процесса по Сирии. Владимир Путин назвал переговоры полезными и весьма содержательными.

«Встреча глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию была, действительно, полезной и весьма содержательной», — заявил российский лидер. Цитату привел ТАСС.

По словам Путина, саммит прошел в деловой и конструктивной атмосфере. Президент обсудил ключевые аспекты взаимодействия стран по сирийскому вопросу с иранским коллегой Эбрахимом Раиси и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В принятом [по итогам саммита] совместном заявлении подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирии», — сообщил Путин.

Трехсторонние переговоры проходили 19 июля в Тегеране. Российский президент также провел отдельные встречи с Эрдоганом, Раиси и верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Следующий саммит пройдет в России.