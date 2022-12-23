Власть 23 декабря 2022, 07:56 Путин и Моди встретятся в 2023 году — посольство Индии Посол Индии в России заявил, что встреча Путина и Моди планируется в 2023 году Пресс-служба Кремля

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Встреча российского президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди запланирована на 2023 год. Политики поддерживают постоянные контакты. Об этом заявил РИА «Новости» посол Индии в Москве Паван Капур.

«Неважно, в каком формате будет эта встреча — формального саммита или переговоры, в любом случае, они встретятся. Индия председательствует в ШОС, в „Группе двадцати“, поэтому встреча обязательно пройдет», — сказал Капур.

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Он добавил, что Индия ожидает новых контактов двух лидеров в ближайшее время, но на этот счет конкретных договоренностей пока нет. Посол не уточнил, на каком уровне они могут пройти.

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Дипломат напомнил, что в сентябре этого года Путин и Моди встречались во время саммита ШОС в Узбекистане, а в прошедшую пятницу общались по телефону.

Ранее агентство Bloomberg написало, что якобы премьер Индии отказался от встречи с президентом РФ. Представитель Кремля Дмитрий Песков на это ответил, что до конца 2023 года никаких мероприятий не планировалось, график на следующий года пока не составлен.