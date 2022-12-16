Власть 16 декабря 2022, 14:03 Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Моди Президент Путин и премьер Моди обсудили вопросы сотрудничества России и Индии Пресс-служба Кремля

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Партнерство России и Индии обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Нарендра Моди. Стороны высоко оценили степень продолжающегося стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры стран отметили, что взаимоотношения двух стран носят привилегированный характер. Отдельно Путин и Моди обсудили перспективы дальнейшей кооперации России и Индии в области инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

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Президент России заявил, что важно продолжить тесное сотрудничество и в рамках международной организации с учетом председательства Индии в G20 и Шанхайской организации сотрудничества.

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По просьбе индийского премьер-министра президент России Владимир Путин оценил контекст проводимой специальной военной операции. По итогам переговоров лидеры двух стран договорились продолжить личные контакты.