Путин и Макрон выразили озабоченность убийством Сулеймани

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты согласились, что убийство иранского генерала Сулеймани осложнит обстановку в регионе.

«С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения „Кодс“ Корпуса стражей исламской революции Ирана Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Констатировано, что эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Сулеймани погиб вечером 2 января в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада американскими военными. Вместе с генералом погибли еще десять человек. Среди жертв ракетного удара по аэропорту Багдада также заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В Пентагоне утверждают, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован лично президентом США Дональдом Трампом. Позже президент США заявил, что генерал Сулеймани был причастен к убийствам и ранениям «тысяч американцев».

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф между тем назвал убийство Сулеймани актом «международного терроризма». МИД Ирана выразил Вашингтону решительный протест. Эксперты считают, что убийством Сулеймани США перешли некую «красную черту» и последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Посольство США в Багдаде утром в пятницу, 3 января обратилось к американцам, находящимся в Ираке, с настоятельными рекомендациями срочно покинуть страну, и лучше — ближайшими авиарейсами. Иорданская авиакомпания Royal Jordanian Airlines уже приостановила полеты в аэропорт Багдада.