США перешли «красную черту» с убийством Сулеймани

«Необходимо подчеркнуть, что инициатором эскалации напряженности являются Соединенные Штаты, а не Иран. Первая фаза произошла несколько лет назад, уже при Трампе, когда Трамп отказался от ядерной сделки с Ираном и ввел против Ирана новые санкции. А последняя фаза — это, собственно удар по иранским и проиранским военным соединениям в Ираке, который произошел несколько дней назад и следствием которого стало возмущение жителей Ирака и массовые акции возле американского посольства в Ираке. И после этого соответственно США убили Сулеймани», — напомнил Шаповалов.

По словам политолога, инициатором напряженности снова выступил Вашингтон, а не Тегеран. Таким образом, США перешли некую «красную черту», потому что убит не какой-то полевой командир, не частное лицо, а по сути одно из первых лиц в государственной иерархии Ирана: руководитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которого называли наследником нынешнего руководителя Ирана. Убийство высокопоставленного государственного деятеля, сравнимого по весу, например, с директором ЦРУ — такой акт воспринимается как объявление войны.

«Эти действия являются прямым заявлением о военных действиях против Ирана, и Тегеран их будет воспринимать именно так», — добавил Шаповалов.

Ответ Ирана может быть совершенно непредсказуемым, добавил политолог. Это может быть удар по американскому посольству, причем не обязательно в Багдаде — это может случиться в любой стране. Иран может ударить по военной базе США или любому кораблю ВМФ США.

«Не удивлюсь, если Иран попытается ответить симметрично. То есть возможно покушение на какого-нибудь высокопоставленного американского генерала. До последнего времени Иран ничего подобного себе не позволял, но теперь у него есть оправдание. Достаточно сложно будет обвинить Иран в государственном терроризме в случае убийства того или иного американского государственного служащего», — оценил возможную эскалацию конфликта Шаповалов.

Наконец, у Ирана есть свое оружие в гибридной войне. Говорят, что американцы начнут сейчас устраивать «цветную революцию» в Иране, но у Тегерана есть свой инструментарий в гибридной войне. Это его союзники в Ираке, Сирии. Ливане. Очевидно, что Иран в состоянии повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке в целом. И первый шаг к этому уже сделан: шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр заявил, что распущенная ранее шиитская проиранская армия в Ираке снова воссоздана.

«Я как ответственный за иракское национальное сопротивление приказываю всем бойцам, в том числе „Армии имама Махди“… быть полностью готовыми защищать Ирак», — заявил Садр. Его воззвание процитировало РИА «Новости».

Очевидно, что и армия Махди, и другие проиранские парамилитарные формирования будут мобилизованы и перейдут к активным действиям, в том числе диверсионным. К тому же у Ирана есть отработанный в ирано-иракском конфликте метод так называемой «танкерной войны». Она может привести к ощутимым негативным последствиям в отношении США и их союзников, прежде всего Саудовской Аравии. И это серьезно дестабилизирует ситуацию не только в регионе.

«Разумеется, не случайно и Израиль привел в готовность свою армию, поскольку Израиль как ближайший союзник США также может оказаться в данном случае в орбите противостояния с Ираном. Это серьезный момент. Мы в любом случае сегодня проснулись в ином мире. И те действия, которые вела Россия по наведению порядка на Ближнем Востоке, оказались в полной противофазе относительно того, что сделали США», — оценил Шаповалов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тем временем напомнила, что за осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совбез ООН с проектом заявления председателя. Вашингтон в СБ не обращался. Это значит, что мировая реакция Вашингтон не интересовала. Интересовало изменение расклада в регионе.

«Ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, и она дана: „Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценивает воздушный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, как акт агрессии против его страны“», — процитировала Захарова заявление главы правительства Ирака.

По словам Захаровой, агрессия США ни к чему, кроме эскалации напряженности в регионе, не приведет. А это непременно ударит по миллионам людей.