Песков оценил вероятность встречи Путина и Зеленского 9 мая

Дата и место проведения возможной встречи президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на просьбу оценить вероятность встречи политиков в Москве 9 мая.

«Никакой конкретики по этой теме нет», — цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным «в любой точке Донбасса». Президент РФ в ответ заметил, что переговоры могли бы пройти в Москве.

По мнению украинского лидера, его встреча с Путиным все-таки может состояться. Он уже поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией саммита.

При этом, как сообщала газета «Известия», вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Резников заявил, что Зеленский не сможет принять приглашение президента РФ приехать на переговоры в Москву. По его словам, подобная встреча должна происходить в формате «нормандской четверки» вместе с лидерами Германии и Франции.