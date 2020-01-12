Путин и Макрон обсудили напряженную ситуацию вокруг Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов, среди которых напряженная ситуация вокруг Ирана.

«В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение совместного всеобъемлющего плана действий», — говорится в сообщении сайта Кремля.

Также Путин и Макрон рассмотрели ливийскую проблематику и конфликт в Донбассе. Стороны договорились о дальнейшем общении. Ситуация в Иране и на Ближнем Востоке в целом обострилась в начале января. 3 января возле международного аэропорта Багдада по приказу президента США Дональда Трампа убили иранского генерала Касема Сулеймани, пишет сайт Nation News.

Власти Ирана в ответ нанесли ракетный удар по американским военным базам в Ираке. В связи со сложившимися обстоятельствами, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) привел в полную боевую готовность системы ПВО. 8 января спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение украинский пассажирский лайнер. Впоследствии оказалось, что КСИР по ошибке сбил его ракетой. В катастрофе погибли 176 человек.