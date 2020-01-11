КСИР полностью взял на себя ответственность за сбитый украинский лайнер

«Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняли власти, мы подчинимся ему», — приводит агентство слова заявления Хаджизаде на пресс-конференции, которую собрали после заявления Генштаба Ирана о причинах падения Boeing.

По сообщению ТАСС, Хаджизаде признался, что ему не захотелось жить после известия о сбитом самолете. Он добавил, что система Иранской ПВО была в состоянии полной готовности в ту ночь, когда произошло ЧП.

Лайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» упал утром 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, пишет «Газета.ru».