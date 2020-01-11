КСИР полностью взял на себя ответственность за сбитый украинский лайнер
Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за крушение украинского пассажирского самолета. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на командующего военно-космическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде.
«Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняли власти, мы подчинимся ему», — приводит агентство слова заявления Хаджизаде на пресс-конференции, которую собрали после заявления Генштаба Ирана о причинах падения Boeing.
По сообщению ТАСС, Хаджизаде признался, что ему не захотелось жить после известия о сбитом самолете. Он добавил, что система Иранской ПВО была в состоянии полной готовности в ту ночь, когда произошло ЧП.
Лайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» упал утром 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, пишет «Газета.ru».