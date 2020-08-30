Путин и Лукашенко встретятся в Москве

Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться в Москве в ближайшие несколько недель. Об этом сообщили в Кремле.

Сегодня у глав двух государств состоялся телефонный разговор, во время которого Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения, сообщает сайт Кремля. Также политики обсудили личную встречу, которая может состояться в Москве ближайшие недели.

Помимо этого, в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко настроены на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества.

Ранее Владимир Путин заявил, что считает выборы президента Белоруссии состоявшимися, сообщает «Политика сегодня».

Последний раз главы государств говорили по телефону 16 августа. Тогда они договорились совместно реагировать в рамках Организации договора о коллективной безопасности при обострении обстановки в республике.

Несколько дней назад Владимир Путин подтвердил, что готов оказать Белоруссии помощь в случае необходимости. Волнения в Белоруссии начались 9 августа после оглашения результатов выборов.