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    16 августа 2020, 13:54

    Путин и Лукашенко снова созвонились

    Алена Макаренко

    Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко созвонились второй раз за месяц. Они подтвердили готовность совместно реагировать в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) при обострении обстановки в республике. Об этом сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

    Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что при обострении обстановки из-за границы будут реагировать сообща.

    «Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси. Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны», — говорится в сообщении.

    В Кремле подтвердили состоявшийся телефонный разговор. Там заявили, что Лукашенко и Путин обсудили последние события в Белоруссии с учетом оказываемого на республику давления из-за рубежа. В ходе разговора российский президент подтвердил готовность оказать содействие в разрешении возникших проблем по линии ОДКБ.

    Первый телефонный разговор глав государств состоялся днем ранее, 15 августа. Тогда Лукашенко позвонил Путину. Президенты обсудили ситуацию в республике. Они согласились, что главное, чтобы проблемами в Белоруссии не воспользовались деструктивные силы. Лидеры уверены, что все возникшие проблемы вскоре будут урегулированы.

    Помимо этого, Путин и Лукашенко позитивно оценили сотрудничество профильных ведомств по возвращению 32 россиян из Минска на родину. В тот день стороны также договорились продолжать регулярные контакты на различных уровнях.

    Новости SMI.FM