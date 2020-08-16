Путин и Лукашенко снова созвонились

Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что при обострении обстановки из-за границы будут реагировать сообща.

«Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси. Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны», — говорится в сообщении.

В Кремле подтвердили состоявшийся телефонный разговор. Там заявили, что Лукашенко и Путин обсудили последние события в Белоруссии с учетом оказываемого на республику давления из-за рубежа. В ходе разговора российский президент подтвердил готовность оказать содействие в разрешении возникших проблем по линии ОДКБ.

Первый телефонный разговор глав государств состоялся днем ранее, 15 августа. Тогда Лукашенко позвонил Путину. Президенты обсудили ситуацию в республике. Они согласились, что главное, чтобы проблемами в Белоруссии не воспользовались деструктивные силы. Лидеры уверены, что все возникшие проблемы вскоре будут урегулированы.

Помимо этого, Путин и Лукашенко позитивно оценили сотрудничество профильных ведомств по возвращению 32 россиян из Минска на родину. В тот день стороны также договорились продолжать регулярные контакты на различных уровнях.