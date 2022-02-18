«Отпэцээрились?» Переговоры Путина и Лукашенко стартовали в Кремле

Российский и белорусский президенты — Владимир Путин и Александр Лукашенко — начали свои переговоры в Москве. Путин отметил, что им с коллегой нужно сверить часы по некоторым вопросам.

Президент России встретил белорусского лидера с шутливым вопросом: «Отпэцээрились?». После этого главы государств пожали друг другу руки и обнялись.

«Мы с вами регулярно в контакте, но в этом году встречаемся очно впервые, нам есть о чем поговорить, сверить часы по ряду позиций», — сказал Путин. Его процитировало РИА «Новости».

Он заметил, что в 2021 году двустороннее сотрудничество было продуктивным, страны сильно продвинулись по вопросу строительства Союзного государства.

«Наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших. Идет, собственно, давно развитие по очень многим из этих направлений», — заявил глава государства.

Он напомнил, что завтра вместе с Лукашенко они направятся на совместные военные учения.

Переговоры лидеров двух стран проходят на фоне обострения обстановки в Восточной Европе. Запад уже несколько месяцев обвиняет Россию якобы в подготовке «нападения» на Украину. Российская сторона многократно эти заявления опровергала.