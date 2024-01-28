Мир 28 января 2024, 16:51 Путин согласился «махнуть» в Антарктиду с Лукашенко Лукашенко предложил Путину отправиться с ним в Антарктиду Kremlin Pool/Global Look Press

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался у президента России Владимира Путина, не хочет ли он отправиться вместе с ним на Южный полюс и посетить станцию «Восток» в Антарктиде. Об этом сообщило РИА «Новости».

Лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток». В ходе мероприятия Лукашенко задал Путину неожиданный вопрос.

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«Может, когда-нибудь махнем? Интересно», — спросил президент Белоруссии.

Путин с улыбкой согласился на предложение коллеги.

«Да, хорошо», — ответил он.

Ранее глава государства назвал станцию «Восток» площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы. По его словам, благодаря новому комплексу укрепится партнерство ученых из разных государств. Также станция будет способствовать продвижению совместных научных программ в рамках Союзного государства, рассказал Путин.