Путин и Лукашенко обсудили санкции

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры обсудили проблематику санкционного давления на Белоруссию, сообщили на сайте Кремля.

Путин и Лукашенко провели разговор перед совместным выступлением на форуме регионов России и Белоруссии, который проходит в формате видеоконференции. Президенты обсудили ряд актуальных тем двусторонней повестки.

Лидеры уделили внимание проблематике санкционного давления на Белоруссию.

«С российской стороны выражена солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным рестрик­циям, вводимым западными государствами в нарушение норм между­народного права», — говорится в сообщении Кремля.

Евросоюз в конце июня ввел экономические санкции против Белоруссии. Ограничения коснулись 166 физических и 15 юридических лиц. Эксперт по Белоруссии и ЕАЭС Дмитрий Болкунец в беседе с «360» отметил, что эти санкции стали самыми жесткими за историю республики, однако они будут способствовать развитию сотрудничества с Россией.