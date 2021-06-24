По Белоруссии ударили самые жесткие санкции в истории страны. Это сблизит ее с Россией

ЕС официально принял экономические секторальные санкции против Белоруссии. Ограничение уже ввели против 166 физических и 15 юридических лиц. Это укрепит экономические отношения России и Белоруссии.

В соответствии с санкциями ЕС ограничивает доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. Об этом говорится на сайте Европейского совета.

Кроме того, ЕС запретит передачу технологий и оборудования для прослушивания и перехвата интернет- и телефонных коммуникаций, а также передачу товаров и технологий военного и двойного назначения. Под ограничения попадут и услуги страхования для властей Белоруссии.

Европейский инвестиционный банк остановит платежи по всем проектам в белорусском госсекторе. Также члены ЕС сократят участие в банках развития страны.

Запад обсуждал ужесточение ограничений для Белоруссии с конца мая. Одновременно ограничительные меры против Белоруссии ввели Канада, США и Великобритания. Тем временем российская сторона не раз заявляла о желании помочь Белоруссии справиться с последствиями санкций. При этом такая политика наносила ущерб самой России.

Санкции ЕС увеличат товарооборот между Россией и Белоруссией

Введенные санкции — самые жесткие за всю историю Белоруссии. Об этом «360» рассказал эксперт по Белоруссии и ЕАЭС Дмитрий Болкунец. По его словам, фактически речь идет об эмбарго на определенную продукцию. Теперь возникнут сложности с ее поставкой на европейский рынок.

Больше всего пострадают нефтепродукты, уверен собеседник, и ряд других ключевых позиций, которые приносят Белоруссии валютную выручку. Болкунец полагает, если действительно это затронет ключевой сектор экономики, то это может привести к сокращению экспорта из Белоруссии примерно на 20-30%.

Однако на товарооборот между Белоруссией и Россией европейские санкции никак не повлияют. Об этом «360» рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Наоборот, скорее, товарооборот на европейских санкциях между нашими странами будет увеличиваться. Тем более что в условиях жесткого нажима со стороны ЕС растет потребность переупаковки белорусской продукции. Мы можем просто оказать немаловажную помощь Белоруссии, сделать так, чтобы ее продукция все равно попадала туда, куда нужно Василий Колташов.

Обострение отношений между западными странами и Белоруссией произошло в конце мая. Тогда поводом для введения санкций стала экстренная посадка самолета Ryanair в Минске 23 числа. После нее в аэропорту задержали сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Сейчас молодой человек находится в СИЗО. Его обвиняют в организации массовых беспорядков в Белоруссии.