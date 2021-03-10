Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока АЭС в Турции

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии строительства третьего блока атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции. Они дали старт заливке первого бетона.

АЭС «Аккую» строят в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря при поддержке госкорпорации «Росатом». Владимир Путин принял участие по видеосвязи.

«Разрешаю. Начинайте», — сказал Путин, после чего в Турции были нажаты красные кнопки, символизирующие запуск строительства.

Для страны запуск строительства стал настоящим праздником. Звучали салюты, вокруг было много воздушных шариков, все хлопали и радовались.

Для Турции это первая атомная электростанция. Она будет состоять из четырех энергоблоков общей мощностью 4800 мегаватт. Строительство первого началось в 2018 году. Межправительственное соглашение с Россией было подписано еще в 2010 году.

В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что дата послания президента Владимира Путина Федеральному собранию переносится на более поздний срок.