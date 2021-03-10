Послание Путина Федеральному собранию перенесли

Дата послания президента Владимира Путина Федеральному собранию пока неизвестна. Однако она сдвигается на более поздний срок. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Песков в феврале озвучил темы, о которых пойдет речь во время послания. В частности, это социально-экономическое и технологическое развитие страны и предстоящие выборы в Государственную думу.

Представитель Кремля в ноябре 2020 года заявил о переносе мероприятия на начало 2021 года. После этого Песков не раз говорил о том, что точная дата послания пока не определена.

Президент Владимир Путин в последний раз выступал с посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года. Тогда одним из главных его заявлений стало предложение внести поправки в Конституцию РФ. Голосование по этому вопросу прошло в июне 2020 года.

Послание Федеральному собранию — ежегодное мероприятие, во время которого президент обращается к обеим палатам парламента. Глава государства должен рассказать о положении дел в стране и основных направлениях политики.