Путин и Байден обсудят работу дипведомств во время переговоров

Президенты Владимир Путин и Джо Байден во время онлайн-переговоров обсудят в числе прочего работу дипломатических ведомств России и США. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Политики во время беседы затронут в целом двусторонние отношения.

«Это и функционирование наших дипломатических ведомств и так далее. Это все пока кажется совсем кризисным», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что лидерам необходимо будет провести ревизию женевских договоренностей.

«Очень важно понять, где исполнители дорабатывают, где уже диалог необходим и налажен, а где еще предстоит компенсировать отставание», — отметил он.

Онлайн-встреча лидеров двух стран пройдет 7 декабря, она начнется примерно в 18:00 по московскому времени. Россияне смогут увидеть только первые кадры общения Путина и Байдена, все переговоры пройдут в закрытом формате по защищенной видеосвязи. До этого Путин и Байден встречались 16 июня 2021 года в Женеве.