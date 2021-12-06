Кремль раскрыл подробности переговоров Путина и Байдена

Переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом начнутся вечером 7 декабря. Общение будет проходить в закрытом режиме.

Онлайн-встреча начнется примерно в 18:00, сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Конечно, никакого прямого эфира не будет. Первые кадры общения обязательно покажем, но, разумеется, только первые кадры. Все общение будет в закрытом режиме», — привел слова Пескова журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

По словам пресс-секретаря Путина, разговор между двумя лидерами стран будет обстоятельным и продолжительным. Переговоры пройдут в онлайн-режиме по защищенной видеосвязи.

Ранее Белый дом официально подтвердил, что 7 декабря между лидерами России и США состоится беседа. Байден планирует пообщаться с Путиным на тему «военной активности» Москвы, которая якобы есть возле украинских границ. При этом власти России уже не раз говорили, что она не стягивает никакие войска специально к границам Украины.

Также президенты поговорят и о двусторонних отношениях между Россией и США, в том числе о стратегической стабильности. Они обсудят киберпространство и региональные вопросы.