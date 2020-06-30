Путин выступит с новым обращением к россиянам 30 июня

Президент России Владимир Путин снова обратится к нации. Ожидается, что это может случиться 30 июня, около 14:00 по московскому времени. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, действительно сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам, и будет это ориентировочно в промежутке ближе к двум часам дня», — передает слова Пескова РБК.

Представитель Кремля не исключил, что обращение может быть связано с голосованием по поправкам к Конституции. Основной день голосования пройдет как раз завтра, 1 июля.

О том, что в администрации президента готовится обращение Путина, связанное с голосованием, сообщали и ранее.

Владимир Путин не раз выступал в прямом эфире перед россиянами в этом году. Одно из первых обращений было связано с пандемией и списком мер государственной поддержки в условиях ограничений. Последний раз президент выступал 23 июня, тогда он объявил о повышении подоходного налога для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год.