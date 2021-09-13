Путин допустил, что ему придется уйти на карантин из-за ситуации с COVID-19
Президент России Владимир Путин не исключает, что в ближайшее время ему придется уйти на карантин из-за роста заболеваемости от COVID-19. Об этом сообщил кремлевский пул РИА «Новости» в Telegram.
На встрече с паралимпийкой сборной в Кремле президент с сожалением отметил, что даже в его окружении возникают проблемы с ростом количества заболеваний из-за пандемии.
«Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — сказал Путин.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал слова президента и уточнил, что Путин выразился «образно».
13 сентября Путин провел встречу с паралимпийцами в Георгиевском зале Кремлевского дворца. Президент вручил спортсменам государственные награды после завершения Паралимпиады в Токио.
Глава государства отметил мастерство спортсменов, заслуги тренеров и наставников российской команды. Он добавил, что государство всегда будет оказывать поддержку паралимпийской сборной.
Паралимпиада в Токио завершилась 5 сентября. Сборная России завоевала 36 золотых медалей, 33 серебряные и 49 бронзовых. В общем медальном зачете российская команда заняла четвертое место.