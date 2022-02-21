Путин: Донбасс втиснули в состав Украины

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам напомнил, как Донбасс оказался в составе Украины.

«Большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины», — сказал глава государства.

Украина, напомнил он, возникла в результате большевистской политики — как страна имени Владимира Ленина. Российского революционера Путин назвал ее «автором и архитектором», что подтверждается архивными документами.

Сейчас, подчеркнул президент РФ, на Украине снесли памятники Ленину, назвав процесс декоммунизацией.

С обращением к россиянам Путин выступил после внеочередного заседания Совета безопасности. На нем президент обсудил ситуацию на границе с Украиной. Руководство самопровозглашенных республик Донбасса обратилось к российскому лидеру с просьбой признать ДНР и ЛНР.

Путину доложили об ухудшении обстановки на территории самопровозглашенных республик, выросшем числе обстрелов со стороны ВСУ и целенаправленном огне по гражданской инфраструктуре Донбасса.