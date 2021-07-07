Путин дал ряд поручений по итогам прямой линии

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии, которая прошла 30 июня. Среди важных тем — решение вопроса о ежемесячных выплатах на детей.

«Правительству Российской Федерации обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно», — говорится на сайте Кремля.

Также глава государства рекомендовал губернаторам как минимум один раз в год напрямую общаться с жителями. Администрация президента при необходимости будет оказывать технологическую и консультационную помощь в организации.

Путин дал распоряжение принять дополнительные меры по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса. В частности, для повышения доступности таких займов.

Российский лидер среди прочего поручил «Общероссийскому народному фронту» (ОНФ) проанализировать все обращения граждан, поступившие на прямую линию до 30 ноября.

Всего российский президент дал 14 различных поручений. Прямая линия с Владимиром Путиным прошла 30 июня. За почти четыре часа он ответил на 68 вопросов.