Президент России Владимир Путин 30 июня в прямом эфире ответил на вопросы россиян. Прямая линия продлилась 3 часа 42 минуты. Главе государства поступило около 2,2 миллиона обращений. Он ответил на 68 из них. «360» вел онлайн-трансляцию.

15:53 В общей сложности президенту поступило 2,2 миллиона обращений.

15:51 Прямая линия завершена. Она продлилась 3 часа и 42 минуты. Владимир Путин ответил на 68 вопросов.

15:50 Путин поблагодарил зрителей, слушателей, участников прямой линии. Он пообещал, что все обращения, даже не прозвучавшие в эфире, будут изучены.

15:49 Внутреннее отношение к России само по себе является важной гарантией того, что страна добьется всех целей, которые перед собой ставит, заявил президент.

15:47 Путин назвал российский народ народом с очень глубокими историческими и культурными корнями. Это особенно важно в современном мире.

15:45 Президент рассказал, что в детстве играл в прятки и в пятнашки.

15:44 Главное правило питания Путина — есть в меру.

Чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать Владимир Путин.

15:46 Главный золотой запас России — это люди, сказал Путин.

15:42 Путин сказал, что больше всего на него повлияли такие произведения, как «Война и мир», первый концерт Чайковского и «Колобок».

15:40 Президент сказал, что к напастям надо относиться как к неизбежному.

Люди в моем положении должны исходить из того, что это естественное дело. Надо быть уверенным в курсе, и тогда как ледоколу идти, понимая, что происходит, но не особенно обращая внимание к тому, что вокруг. Идти к цели Владимир Путин.

15:38 Путин рассказал, что самая большая проблема с немецким для него постепенная утрата словарного запаса из-за редкого использования. Возможности поддерживать язык на должном уровне у главы государства нет.

15:37 Президент начал отвечать на блиц.

15:36 Путин — о поддельных справках о вакцинации: «Это мошенничество чистой воды, есть статьи УК за мошенничество. Надо, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали».

15:32 Путин заявил, что подчиняется российскому народу, тем людям, которые выбрали его и тем самым оказали высокое доверие.

15:31 Льготная ипотека сыграла положительную роль для жителей России, считает президент.

15:28 Федеральные трассы в России на 85% приведены в нормативное состояние, сказал глава государства.

15:25 Путин рассказал, что во время отдыха в дружеской компании поет русские и советские песни.

15:22 Россияне потратили 36 миллиардов долларов за год для отдыха за рубежом.

15:21 Президент назвал цены на внутренний туризм в РФ завышенными. Он связал это с закрытыми границами из-за пандемии.

15:20 Путин заявил, что на протяжении очень долгих лет мало денег вкладывалось в развитие туристических возможностей и инфраструктуры в России.

15:18 Президент высказался о выступлениях российских сборных по футболу и хоккею. Он заявил, что нужно подумать о том, что было сделано и что нужно изменить, включая кадровую составляющую.

15:17 Путин сказал, что будет поддерживать партию «Единая Россия» во время избирательной кампании.

15:16 «Я был автором, создателем этой партии. Я естественным образом ее поддерживаю», — сказал Путин о «Единой России».

15:15 Решения властей должны приниматься «на ясном глазу», жизнь не состоит «из праздников и раздачи денег», сказал Путин.

15:11 Путин похвалил работу парламента седьмого созыва. По его словам, результаты соответствовали требованиям, которые стояли перед страной в разгар пандемии.

Мы прошли острый участок с потерями, но гораздо мягче, чем в других странах. В том числе благодаря работе депутатов Госдумы всех фракций. 25% состава Госдумы переболели, четверо ушли из жизни. Люди приходили и исполняли свой долг Владимир Путин.

15:08 Россия сыграла определенную роль в урегулировании серьезного кризиса в Нагорном Карабахе, заявил Путин. Он отметил, что никто не заинтересован в развитии этого конфликта.

15:07 Правительство РФ разработало план нашего реагирования в случае дальнейшего изменения климата по наиболее чувствительным областям.

15:06 Россия выполняет все обязательства, которые взяла на себя в рамках международных соглашений по климату.

15:04 По словам Путина, на территории России глобальное потепление происходит быстрее, чем во многих других регионах мира. Похожая ситуация сейчас и в Скандинавских странах.

15:02 Путин заявил, что природные катаклизмы происходят из-за глобального потепления.

14:56 Омск включен в число 12 городов с тяжелой экологической ситуацией.

«В Омске где-то четыре крупные свалки. Сейчас региональные власти могут сформулировать заявку на работу по этим полигонам. Две заявки губернатором подписаны, но по двум полигонам до сих пор нет заявок. На это региональные власти должны обратить внимание, ускорить работу», — рассказал президент.

14:53 Путин считает, что недопустимо, когда на местах не соблюдаются требования о раздельном сборе мусора. Таких операторов надо привлекать к ответственности.

14:52 Ежегодно в РФ накапливается 60 миллионов тонн мусора. В ближайшие годы в России должны запустить мусоросжигающие заводы.

14:49 Мусорная реформа — это большая работа по всей стране, заявил президент. По его словам, вопросом никто начиная с советских времен не занимался.

14:38 Путин заявил, что отвечать на западные санкции себе во вред Россия не будет. «Если они переходят границы, мы находим чувствительный ответ», — отметил глава государства.

14:37 Мир кардинальным образом меняется, и в Штатах понимают это, но стараются сохранить монополию, отметил российский президент.

14:34 Чем бы Россию ни пугали, она развивается, экономический суверенитет повышается, обороноспособность уже по многим параметрам обошла страны мира, в том числе и США, сказал Путин.

14:32 Путин заявил, что от президента США многое зависит. Однако в американской политической системе есть определенные сдержки и противовесы.

14:27 «Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть», — сказал Путин, отвечая на вопрос о возможной передачи власти.

Подойдет время, и я надеюсь, смогу сказать, такой или такой человек достоин того, чтобы возглавить такую замечательную. страну, как наша Родина Владимир Путин.

14:25 Ведущие заявили, что на системы прямой линии ведутся DDoS-атаки.

14:22 Путин заявил, что безработица в России выросла до 6,9%. Главная задача — вернуться к допандемийным показателям.

14:21 Путин потребовал от главы Кемеровской области принять меры к чиновникам, которые пытались запугивать обращавшихся на прямую линию.

14:16 В России 60% школ нуждаются в текущем ремонте и 10% — в капитальном. Деньги на эти нужды, а также на строительство новых школ будут выделены, сказал Путин.

14:12 Путин заявил, что на проблемы ЖКХ выделено 150 миллиардов рублей из фонда «Благосостояние», еще 50 миллиардов — из «Дома.РФ».

14:04 Работающая на прямой линии волонтеррассказала, что когда чиновники узнают, что люди обращаются на линию, то начинают угрожать жителям.

14:01 Путин объяснил, почему только у Дальнего Востока есть свой куратор в правительстве.

«У нас есть такая практика по ДФО, Арктике, ЮФО, она себя оправдывает, председатель правительства представит предложения о том, чтобы вице-премьеры занимались бы кураторством отдельных территорий», — сказал он.

13:55 Президент надеется, что требований к открытию в России представительств зарубежных IT-платформ окажется достаточно, чтобы не прибегать к замедлению их трафика.

13:47 Путин заявил, что Россия не собирается блокировать зарубежные соцсети.

На первом этапе требуем, чтобы международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно вести диалог Владимир Путин.

13:46 Садоводческие товарищества тоже должны быть обеспечены газом до 2024-2025 годов, сказал президент.

13:43 Путин заявил, что правительство разрабатывает новый типовой договор по газификации частных домов. Он позволит избежать завышения цен.

13:40 Президент напомнил, что газификация до домовладений является бесплатной.

13:36 Ковид сам по себе не уйдет, нужно прививаться, все вакцины РФ абсолютно безвредны, подчеркнул Путин.

13:32 Путин подписал закон, согласно которому у человека со средствами ниже прожиточного минимума банк не имеет права взимать деньги в счет кредита.

13:29 Семьи с шестилетними детьми должны получить единовременную выплату, даже если эти дети сейчас в школу не пойдут — Путин.

13:26 Жительница Астрахани пожаловалась, что в Астраханской области не удается получить льготы, если человек не работал все 12 месяцев. Путин пообещал разобраться в ситуации. Он посоветовал при потере работы сразу же зарегистрироваться в службе занятости.

13:20 Путин выразил обеспокоенность в связи с началом военного освоения Западом украинской территории. Он отметил, что по украинской конституции там не может быть иностранных военных баз.

13:16 В провокации с эсминцем Defender участвовали также американцы.

13:15 Заход британского эсминца в территориальные воды РФ — провокация. Однако риска развязывания третьей мировой войны в этот момент не было.

Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно было бы трудно представить, что мир встал на грань третьей мировой войны. Потому что те, кто это сделал, знают, что они не могут выйти победителями Владимир Путин.

13:14 Путин заявил, что коммерческие банки должны контролировать переводы и получение средств, чтобы снизить до нуля возможности мошенников.

13:10 «Это просто подонки. Те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей», — про телефонных мошенников и случае с ветераном, которого обокрали.

13:07 Российские власти приняли целый набор мер, чтобы поддержать бизнес. Это кредиты под нулевую ставку, кредиты под 2% с погашением и другие.

13:05 Предприниматель из Сургута пожаловался на невыгодные условия для получения кредита. Ставка составляет 18 %.

13:01 Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что после вакцинации заболевают около 2,5%. «Спасибо Татьяне Алексеевне, она знает, о чем говорит», — отметил Путин.

13:00 Российский лидер заявил, что сейчас принимаются решения по сдерживанию цен на основные товары, связанные со стройкой.

12:58 Путин рассчитывает, что инфляция вернется к 4%, но не в этом году. В этом году, возможно, она составит 5 %.

12:55 Налог на скот в России вводить не собираются.

12:52 Путин заявил, что неправильно, когда регионы лишают граждан званий ветеранов труда и уже имеющихся льгот.

12:50 По словам президента, меры регулирования цен на продовольствие дают эффект, но не по всем группам товаров.

12:48 Путин выразил надежду, что новый урожай позволит снизить цены на продукты в России.

12:47 Самый большой рост на продукты питания в России зафиксировали в прошлом году и начале этого. Больше всего вырос в цене сахар, а также подсолнечное масло.

12:45 Президент отметил, что мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за 10 лет. Это общемировая тенденция — рост цен на продовольствие.

12:42 К Путину обратилась женщина прямо из продуктового магазина. Она пожаловалась на то, что российские продукты стоят дороже зарубежных.

Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Владимир Путин.

12:38 Путин пообещал написать статью про историю России и Украины.

12:37 Путин заявил, что Украина не входит в список недружественных стран, потому что он не считает украинский народ недружественным. Для президента украинцы и русские — один народ.

12:35 Школьник задал вопрос Путину о том, в новом учебном году учеба будет проходить — в обычном формате или на дому.

«Скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме. А в старших надо смотреть исходя из конкретной ситуации», — ответил президент.

12:30 Российские власти выделили деньги на систему реабилитации после COVID-19.

12:29 Путин ответил о том, имеют ли право работодатели требовать документ о вакцинации, если есть метотвод. «Это незаконно. Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет права. Думаю, директор школы, где работает ваша супруга, не знает об этом. Надеюсь, об этом услышит и незаконные требования снимет», — сказал президент.

Основные темы прямой линии. Источник фото: телеканал «360»

Всегда были люди, которые вообще считают, что не нужно делать никаких прививок. Их достаточно много, и у нас в стране, и за границей. Когда вакцинация идет широким фронтом, вроде все становится нормально и нет необходимости прививаться, считают люди. Как только начинает снижаться до определенного порога, бам — и откуда ни возьмись появляются вспышки. И все бегут вакцинироваться. Надо прислушиваться не к людям, которые в этом мало понимают и пользуются слухами, а к специалистам Владимир Путин.

12:26 Путин рассказал, что его дочь также вакцинировалась «Спутником V». После вакцинации у нее поднялась температура до 37,5.

12:22 Путин рассказал, что люди из его окружения заболели после прививок. Однако в среднем после вакцинации заболевают 10%.

12:21 Российский лидер напомнил о рекомендациях ВОЗ . Когда нет пандемии, рекомендуют ревакцинироваться через 12 месяцев. Когда рост заболеваемости — через шесть месяцев.

12:20 Он заявил, что этой же вакциной прививаются и Вооруженных силах.

12:19 Владимир Путин привился «Спутником V».

Первые часы ничего не чувствовал, после 4 часов в месте укола появилась чувствительность. После второго укола температура 37,2. Лег спать, проснулся — 36,6 Владимир Путин.

12:18 Президент объяснил, почему не называл вакцину, которой привился. Его просили не создавать конкурентных преимуществ одному из препаратов.

12:17 Путин заявил, что действие глав 10 регионов направлены на то, чтобы предотвратить необходимость вводить локдаун.

12:14 Проведение матчей Евро-2020 в Петербурге связано с обязательствами России по организации турнира, заявил президент.

12:13 «Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой точки зрения. Там две основные составляющие: общенациональный календарь прививок, он является обязательным. Были предложения от коллег перевести вакцинацию от ковида в этот раздел. Вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема заболеваемости, эпидемии в отдельных регионах по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан», — сказал Путин.

12:12 Путин сказал, что свыше 500 тысяч вопросов от 2019 года обработаны и на них даны конкретные ответы. По некоторым из них работа продолжается. По многим необходимо вносить изменения в нормативную базу, включать решение в федеральные и региональные бюджеты.

12:10 «Хочу вас заверить: мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным», — сказал президент.

12:09 Поступило почти два миллиона вопросов.

12:09 Владимир Путин пришел в студию.

12:08 Началось включение из центра приема и обработки сообщений. В эфире ведущие Наиля Аскер-заде и Екатерина Березовская.

12:06 Как отметили в Кремле, Путин перед началом прямой линии получает полное представление о волнующих людей темах. Россияне задают вопросы президенту напрямую.

11:56 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на все вопросы глава государства ответить не сможет, но все их позже изучат.

11:49 Самыми популярными вопросами стали темы борьбы с коронавирусом и вакцинации.

Это уже 18-я прямая линия Владимира Путина. В этот раз она проходит без аудитории в студии из-за ограничений по коронавирусу. Тем не менее рядом с президентом находятся ведущие Первого канала и телеканала «Россия 1» — Екатерина Березовская и Наиля Аскер-Заде.

Задать вопрос президенту мог любой желающий. Для этого нужно было обратиться в кол-центр или отправить SMS или MMS. Также задать вопрос можно было через мобильное приложение «Москва — Путину» или через сайт moskva-putinu.ru.

Предыдущая прямая линия, которая прошла в 2019 году, продлилась более четырех часов. Путин ответил на 81 вопрос.