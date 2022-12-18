Власть 18 декабря 2022, 21:52 Путин дал напутствие участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи Президент России Путин пожелал участникам движения детей и молодежи не переставать мечтать РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам первого Российского съезда детей и молодежи посоветовал не переставать мечтать, придумывать и создавать. Мероприятие началось в воскресенье и это первый съезд движения, сообщил ТАСС.

«Хочу пожелать вам и дальше мечтать, творить, предлагать собственные проекты, никому не подражать, а придумывать и создавать свое, если нужно — смело отстаивать свою правоту, но при этом уметь прислушиваться к возражениям, ценить конструктивную критику и советы», — обратился глава государства к присутствующим.

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Президент отметил, что участники движения сами будут решать, каким оно будет и как сделать его притягательным для сверстников. Авторами инициативы создания такого движения были дети, ее удалось реализовать в кратчайшие сроки, и это здорово, считает Путин. Смысл движения в том, чтобы быть доступным для детей и молодежи на территории России, включая новые регионы.

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Путин отметил, что участников движения объединяет желание внести вклад в развитие страны, и такой деятельный патриотизм всегда будет отличать членов Российского движения детей и молодежи.

Новое детское движение назвали «Движением первых». За этот вариант проголосовало абсолютное большинство участников первого съезда.