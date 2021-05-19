Путин дал добро на перенос переписи населения

Президент России Владимир Путин согласился перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости».

С таким предложением к Путину в среду обратился вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Президент согласился с инициативой „Единой России“, которая была озвучена Турчаком», — сообщил представитель Кремля.

Перенести перепись решили потому, что она была запланирована на август–сентябрь, когда в стране будет в самом разгаре избирательная кампания в Госдуму.

Турчак объяснил, что из-за того, что агитаторы и переписчики зачастую одни и те же люди, если они одновременно пойдут по домам, это может создать у людей напряжение. Поэтому сенатор предложил перенести перепись на октябрь, когда думские выборы уже пройдут и народ сможет взвешенно и спокойно ответить на все важные вопросы.

Изначально перепись должна была пройти еще в октябре прошлого года, но из-за ситуации с коронавирусом власти решили перенести ее на апрель 2021-го. А потом перепись снова отодвинули — до сентября, ожидая стабилизации эпидобстановки.