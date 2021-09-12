Путин будет наблюдать за учениями «Запад-2021» на нижегородском полигоне Мулино

Президент России Владимир Путин будет наблюдать за учениями «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

Президент посетит совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии на следующей неделе. Также Путин примет участие в саммитах ШОС и ОДКБ в Душанбе.

В это время у главы государства запланированы двусторонние встречи с коллегами по объединениям. Темой обсуждения станут события в Афганистане.

Минобороны РФ ранее сообщило, что всего в учениях «Запад-2021» на территории России и Белоруссии принимает участие до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, а также до 15 кораблей. Около 2,5 тысячи российских военных направлены в рамках учений в Белоруссию. Войска должны вернуться к середине октября.

Десантирование военных в полной экипировке и с техникой в ночное впервые провели на российско-белорусских учениях «Запад-2021» в Псковской области. В учениях задействовали более 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76.