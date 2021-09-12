Первое массовое ночное десантирование провели на учениях «Запад-2021»

Десантирование военных в полной экипировке и с техникой впервые провели на российско-белорусских учениях «Запад-2021» в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«На полигоне Струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР», — сообщили в ведомстве.

С помощью современных приборов ночного видения удалось грамотно координировать действия военных. После сбора личного состава и расшвартовки приземлившейся военной техники подразделения захватили полевой аэродром и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО.

В учениях задействовали более 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. Они одновременно осуществляли выброску подразделений ВДВ с высот от 600 до 4 000 метров на две площадки приземления. С воздуха десантников прикрывали экипажи истребителей Су-30СМ и вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ка-50. Воздушным строем самолетов транспортников управляли с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.

На Украине испугались совместных учений «Запад-2021». Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что якобы разыгрываемые Россией и Белоруссией сценарии несут стране очень большие риски.